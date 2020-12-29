أكثر من 200 الف مستأجر بالاقليم و17 مليار دولار استثمارات بمشاريع سكنية

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن هناك أكثر من 200 الف مستأجر في الاقليم غالبيتهم في محافظة السليمانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اعضاء الجمعية اليوم اشاروا فيه الى احصائية للاستثمار بمشاريع سكنية في الاقليم من العام 2006 ولغاية العام 2020 الذي شارف على الانتهاء.

ونوه الاعضاء الى إنه طيلة الاعوام الـ14 الماضية تم منح 171 الفا، و643 مشروعا سكنيا اجازة للاستثمار، مضيفين ان بلدانا استثمرت مبالغ مالية تصل الى 17 مليار دولار في تلك المشاريع.

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.

ويُعد إقليم كوردستان أفضل من باقي اجزاء العراق من ناحية بناء المشاريع السكنية غير ان اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تُقدر بثلثي مساحة البلاد في اواسط العام 2014 اضافة الى قطع الحكومة الاتحادية لحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، وتفشي ظهور فيروس كورونا تسبب بعرقلة وتعطيل عدد كبير من تلك المشاريع.