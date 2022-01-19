أكثر من 20 مليار دينار خسائر حوادث وقعت في أربيل خلال العام 2021

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس أن حجم الخسائر المالية المسجلة بسبب الحوادث المختلفة في المحافظة خلال العام 2021 بلغت أكثر من 20 مليار دينار عراقي.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد سركوت كارش في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه في العام 2021 وقع ما مجموعه 635 حادثاً في المحافظة أسفرت عن مصرع 26 مواطنا من بينهم 21 بحوادث غرق في قضاء خبات، وقضاء شقلاوة بينما لقي 12 شخصا حتفهم جراء الفيضانات، وأُصيب 103 مواطنين.

كما أوضح أنه "تم إنقاذ 116 شخصا من حوادث حريق بينما احترق 40 سيارة العام الماضي لأسباب مختلفة بيد أنه تم إجراء 1317 عملية تفتيش للدفاع المدني للمشاريع، وتم إغلاق 397 موقعا بسبب عدم الالتزام بشروط الدفاع المدني .

وأضاف المتحدث إن حجم الأضرار الناجمة عن هذه الحوادث تُقدر بنحو 23 مليارا، و254 مليون دينار عراقي باستثناء أضرار الفيضانات.

وكانت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان قد أفادت في (يوم الأربعاء الخامس من شهر كانون الثاني/يناير) بمصرع واصابة أكثر من 300 شخص بحوادث سجلتها مديرية الدفاع المدني خلال العام 2021.

واستعرض المتحدث باسم المديرية المقدم كارزان أمير في مؤتمر صحفي أنشطة الدفاع المدني في كوردستان، وقال إن إجمالي عدد حوادث الدفاع المدني بلغت 8933 حادثا، وأسفرت عن مصرع 133 شخصا وإصابة 178 آخرين، وبلغ عدد الناجين من تلك الحوادث 281 شخصا.

وأضاف أنه تم إجراء 17,432 عملية تفتيش دفاعية للأماكن العامة والخاصة.