أكثر من 20 ألف متعاطٍ للمخدرات في إقليم كوردستان وتحذير من إزدياد العدد

شفق نيوز/ ذكرت شبكة حماية المنظمات، يوم الخميس، ان هناك اكثر من 20 الف متعاطٍ للمواد المخدرة في إقليم كوردستان.

وقال مدير الشبكة سيروان گردي لوكالة شفق نيوز ان " هذه الارقام هي بحسب دراسة قامت بها الشبكة على مدى شهور متواصلة وتوصلت بالنتيجة الى هذه الارقام".

واضاف ان " الدراسة التي أُجريت أظهرت أن المتعاطين هم من مختلف الفئات داخل المجتمع".

وحذر گردي من ان " هذه الارقام الكبيرة للمتعاطين في اقليم كوردستان قد تنذر بكارثة اذا لم تتحرك الجهات المختصة بجدية لمحاربة هذه الظاهرة التي تتفاقم بطريقة مخيفة".