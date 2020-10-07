أكثر من 15 ألف طفل في أربيل يعانون من الإعاقة الذهنية

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل فرست صوفي يوم الأربعاء عن وجود أكثر من 15 ألف طفل من ذوي الإعاقة الذهنية في المحافظة.

جاء ذلك في كلمة له خلال تكريمه لأطفال يعانون من هذا المرض بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذهنية.

وقال صوفي، "بحسب الاحصائيات المتوفرة بين ايدينا فإن هناك أكثر 15 ألف طفل من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن الحدود الادارية للمحافظة".

وشدد على ضرورة ان يراعي الوالدان التعليمات والارشادات الصحية لكي يضمنوا سلامة وصحة أجسام أطفالهم.

من جانبه قال مدير صحة اربيل الدكتور دلوفان محمد في كلمة له خلال حضوره مراسم التكريم، أن هناك العديد من النماذج لأطفال حاضرون بيننا تمكنوا من الوقوف على أقدامهم بعد تلقيهم العلاج الطبيعي والتمارين.