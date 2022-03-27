أكثر من 15 ألف سائح بينهم 3 آلاف أجنبي دخلوا زاخو خلال أعياد نوروز

شفق نيوز/ اعلنت دائرة سياحة زاخو بإقليم كوردستان، يوم الأحد، استقبال أكثر من 15 ألف سائح بينهم 3 آلاف أجنبي خلال أعياد نوروز.

وقال جيا امين مدير سياحة زاخو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "5120 سائحاً من وسط وجنوب و6811 سائحاً من داخل اقليم كوردستان اضافة الى 3510 سائحين من خارج الإقليم عبر منفذ ابراهيم الخليل توافدوا الى المواقع السياحية في زاخو خلال اعياد نوروز".

واضاف ان "مجموع السائحين الذين توافدوا إلى الإدارة المستقلة في زاخو وصل الى 15441 اعتبارا من 18/3/2022 ولغاية 28/3/2022 في مؤشر جيد لتنمية القطاع السياحي في زاخو".