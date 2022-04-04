أكثر من 13 ألف ضحية للألغام في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت المؤسسة العامة لمكافحة الألغام في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان عدد ضحايا الالغام في الاقليم تجاوز 13 ألف مواطن.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان 13 ألفاً و500 مواطن سقطوا بين ضحية وجريح للالغام في الاقليم، وهناك أراض تبلغ مساحتها 255 كيلومتراً مربعاً ما زالت غير مطهرة من الالغام.

وبينت ان ازالة جميع الالغام في اقليم كوردستان تحتاج الى مبالغ طائلة ولا تستطيع حكومة الاقليم توفيرها لوحدها، داعية المواطنين الى عدم الاقتراب من المساحات التي تحتوي الالغام باي شكل من الاشكال، لضمان حماية ارواحهم.

ويعد العراق من بين البلدان الاكثر تلوثاً بالألغام المخلفات الحربية المنتشرة في أراضيها وتحصد سنوياً العشرات من المواطنين ما بين ضحية وجريح.