سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 13 ألف ضحية للألغام في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-04T13:28:58+0000
أكثر من 13 ألف ضحية للألغام في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت المؤسسة العامة لمكافحة الألغام في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان عدد ضحايا الالغام في الاقليم تجاوز 13 ألف مواطن.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان 13 ألفاً و500 مواطن سقطوا بين ضحية وجريح للالغام في الاقليم، وهناك أراض تبلغ مساحتها 255 كيلومتراً مربعاً ما زالت غير مطهرة من الالغام.

وبينت ان ازالة جميع الالغام في اقليم كوردستان تحتاج الى مبالغ طائلة ولا تستطيع حكومة الاقليم توفيرها لوحدها، داعية المواطنين الى عدم الاقتراب من المساحات التي تحتوي الالغام باي شكل من الاشكال، لضمان حماية ارواحهم.

ويعد العراق من بين البلدان الاكثر تلوثاً بالألغام المخلفات الحربية المنتشرة في أراضيها وتحصد سنوياً العشرات من المواطنين ما بين ضحية وجريح.

related

نزاهة إقليم كوردستان: لدينا قرابة 600 قضية فساد ونطالب بمحكمة خاصة

Date: 2020-12-09 07:44:04
نزاهة إقليم كوردستان: لدينا قرابة 600 قضية فساد ونطالب بمحكمة خاصة

كورونا إقليم كوردستان .. قرابة 1500 إصابة جديدة و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2022-01-27 12:05:11
كورونا إقليم كوردستان .. قرابة 1500 إصابة جديدة و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

Date: 2021-07-30 13:09:12
إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

هولندا وإقليم كوردستان يبحثان تطوير اتفاقية زراعية

Date: 2021-09-27 14:53:34
هولندا وإقليم كوردستان يبحثان تطوير اتفاقية زراعية

اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

Date: 2020-01-29 12:11:58
اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

حكومة كوردستان تؤكد سعيها المتواصل لترسيخ التعايش السلمي بين مكونات الاقليم

Date: 2021-05-26 12:42:38
حكومة كوردستان تؤكد سعيها المتواصل لترسيخ التعايش السلمي بين مكونات الاقليم

الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

Date: 2020-05-20 13:59:31
الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

إقليم كوردستان يمنح أكثر من 100 الف تصريح إقامة لوافدين اجانب

Date: 2020-12-31 08:03:33
إقليم كوردستان يمنح أكثر من 100 الف تصريح إقامة لوافدين اجانب