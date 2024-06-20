أكثر من 125 ألف سائح دخلوا السليمانية وحالتيّ وفاة بجمجمال خلال العيد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في السليمانية، يوم الخميس، عن استقبال أكثر من 125 ألف سائح، فيما سجل قضاء جمجمال حالتيّ وفاة بحادث سير، خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم سياحة السليمانية آرام شراني، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداداً كبيرة من السياح قصدوا السليمانية خلال الأيام الأربعة الماضية وذلك لما تم توفيره من مستلزمات الراحة والسياحة، إضافة للتسهيلات الأمنية والإدارية، ولم يتم تسجيل أي حادث يعكر أجواء العيد".

وأضاف أن "السليمانية استقبلت أكثر من 125 ألف سائح وزائر خلال أيام العطلة الأربعة أغلبهم من مناطق وسط وجنوب العراق"، مؤكداً أن "اللجان السياحية وبمساعدة اللجان الأخرى واكبت أحوال السياح خلال العطلة".

وتوقع شراني أن يرتفع عدد السياح إلى نحو 140 ألف سائح خلال اليومين المقبلين.

ويوجد في محافظة السليمانية المئات من المناطق السياحية الطبيعية والدينية والتاريخية والأثرية، يزورها آلاف السياح سنوياً خلال الأعياد الوطنية والدينية، وخاصة في فصل الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة.

إلى ذلك، ذكرت قائممقامية قضاء جمجمال التابع للسليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شخصين لقيا مصرعهما بحادث سير على الطريق الرئيسي جمجمال – تكية كاكمند، فيما راجع 2077 مريضاً المستشفيات والمراكز الصحية، وتم تسجيل 12 إصابة بالدراجات النارية، وأربع إصابات بحوادث مرورية، فيما تم تسجيل ولادة 20 طفلاً، 12 أنثى و8 ذكور.

وأضافت أنه تم تسجيل اندلاع خمسة حرائق خلال أيام العيد الأربعة، من دون إصابات بشرية، مشيرة إلى اعتقال أربعة أشخاص بسبب مشاجرة في منطقة سانجاو، إضافة إلى حادث إطلاق نار بمنطقة تكية كاكماند واعتقال شخص واحد.

وأشارت إلى أن شرطة الغابات وبمعاونة القوات الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة الصيد، وأصدرت أوامر اعتقال بحق ثلاثة آخرين.

وأكدت الإدارة أنه خلال فترة العيد قامت فرق النظافة في الأحياء والشوارع والأسواق بجمع عشرات الأطنان من القمامة، فيما قامت دائرة المعدات والحدائق بسقي الحدائق في المدينة.