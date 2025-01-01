أكثر من 120 ألف سائح احتفلوا بالعام الجديد في زاخو (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 120 ألف سائح شاركوا في احتفالات رأس السنة الجديدة التي نظمتها المدينة وسط أجواء مميزة وتدابير أمنية مشددة.

وقال مدير سياحة زاخو، بيوار سندي، لوكالة شفق نيوز، إن المدينة استقبلت خلال الأيام العشرة الأخيرة أكثر من 120 ألف سائح من مختلف مناطق إقليم كوردستان والمدن العراقية الأخرى بالإضافة إلى عدد من الزوار القادمين من خارج البلاد.

واكد أن هذا التدفق الكبير يعكس المكانة السياحية المتزايدة التي تتمتع بها زاخو، مشيراً إلى أن "50 ألف من إجمالي الزوار شاركوا بشكل مباشر في الاحتفال الرئيسي التي أقيمت ليلة رأس السنة في كورنيش زاخو بمحاذاة نهر خابور قرب الجسر العباسي التاريخي في أجواء احتفالية رائعة مما جعلها حدثاً فريداً على مستوى العراق".

وأضاف سندي أن "الاحتفالات جرت دون وقوع أي حوادث تذكر بفضل خطة أمنية محكمة وضعتها الإدارة المحلية مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع وتوفير بيئة آمنة للزوار".

يذكر أن مدينة زاخو شهدت واحدة من أكبر احتفالات رأس السنة الجديدة في العراق حيث استمرت الفعاليات لمدة عشرة أيام متواصلة. وتضمنت هذه الفعاليات حفلات غنائية أحياها نخبة من الفنانين المعروفين من داخل الإقليم وخارجه إلى جانب عروض ثقافية وأنشطة ترفيهية أخرى ساهمت في جذب أعداد كبيرة من الزوار مما عزز من مكانة زاخو كوجهة سياحية مميزة.