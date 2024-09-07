أكثر من 120 شركة محلية ودولية تشارك بمعرض دولي في السليمانية

شفق نيوز/ تستعد مدينة السليمانية لاستقبال الدورة السابعة عشر من معرض السليمانية الدولي "DBX"، الذي سيعقد في الفترة من 18 إلى 23 أيلول/ سبتمبر 2024.

وقالت غرفة تجارة وصناعة السليمانية في بيان إن "المعرض يعقد برعاية الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبإشراف غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة".

وأضاف: "ستشارك في المعرض مجموعة من الجهات الحكومية الداعمة منها محافظة السليمانية وهيئة استثمار بغداد ومديرية استثمار محافظة السليمانية – هيئة استثمار كوردستان ووزارة التجارة العراقية ووزارة التجارة والصناعة لإقليم كوردستان ومديرية التنمية الصناعية ووزارة الصناعة والمعادن".

وبين أن "المعرض سيتضمن مشاركة أكثر من 120 شركة محلية ودولية من مختلف القطاعات، ويستفيد من دعم إعلامي كبير من أبرز المؤسسات والقنوات الفضائية".

ويُعتبر المعرض وجهة سنوية لرجال الأعمال والوفود الحكومية من مختلف المدن العراقية وإقليم كردستان، مما يعزز دوره كمنصة هامة للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.