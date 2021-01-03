أكثر من 120 شخصا لقوا حتفهم بحوادث غالبيتها القتل في منطقتين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديريتا شرطة ادارتي منطقتي "كرميان" و"رابرين" المستقلتين في إقليم كوردستان يوم الاحد مصرع أكثر من 120 شخصا بينهم نساء بحوادث متفرقة وقعت في العام 2020.

وقال المتحدث باسم شرطة "كرميان" المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم سرد بها احصائية لحوادث وقعت في العام الماضي.

وقال المقدم الحقوقي خلال المؤتمر إن مديرية الشرطة سجلت 19 حالة قتل جميع الضحايا هم من الرجال، مشيرا الى وفاة ستة اشخاص بواسطة الاقدام على الانتحار.

ونوه الى تسجيل 8 حالات قتل غير العمد، و26 حالة اختطاف، مشيرا الى ان حالات القتل والانتحار تزايدت في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

من جهته قال المتحدث باسم شرطة "رابرين" الرائد شورش اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم 96 شخصا توفوا بحوادث متفرقة توفوا في المنطقة، 28 شخصا من بينهم لقوا مصرعهم بحوادث سير 21 رجلا، و7 نساء .

وتوفي 3 نساء بحوادث حرائق فيما اقدمت امرأتان على الانتحار بواسطة اضرام النيران بجسديهما.

واشار اسماعيل الى وفاة 7 اشخاص بحوادث غرق اربعة رجال، وثلاث نساء، وتوفي اربعة اشخاص كلهم رجال بحوادث صعق كهربائية.

ولفت الى تسجيل 16 حادثة قتل عمد كانت ضحاياها من الرجال فقط، منوها الى حوادث الانتحار كانت 13 حالة 11 رجلا وامرأتين.

وتوفي 15 شخصا اخر بحوادث مختلفة كانت ضحاياها 13 رجلا وامرأتين، بحسب المتحدث باسم الشرطة.