أكثر من 117 ألف طالب يؤدون الامتحانات النهائية في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مشاركة 117 ألفاً و142 طالباً وطالبة في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، موزعين على الفروع العلمية والأدبية والمهنية والتجارية والدينية.

وقالت المتحدث باسم الوزارة بايمان خواجة، لوكالة شفق نيوز، إن الامتحانات ستُجرى في 2003 قاعات امتحانية، وبإشراف 19 ألفاً و403 من الملاكات التربوية والإدارية، بينهم مراقبون ومديرو قاعات ومشرفون تربويون.

وأوضحت أن محافظة أربيل تضم العدد الأكبر من الطلبة المشاركين، بواقع 38 ألفاً و63 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات في 665 قاعة، تليها السليمانية بـ26 ألفاً و563 طالباً في 402 قاعة، ثم دهوك بـ27 ألفاً و266 طالباً وطالبة في 477 قاعة.

وأضافت أن 1590 طالباً وطالبة سيؤدون الامتحانات في محافظة حلبجة ضمن 38 قاعة، فيما يبلغ عدد المشاركين في إدارة زاخو 6918 طالباً في 112 قاعة، و6398 طالباً في سوران ضمن 122 قاعة، و5356 طالباً في كرميان داخل 92 قاعة، إضافة إلى 4988 طالباً في إدارة رابرين ضمن 95 قاعة امتحانية.

وأشارت خواجة إلى أن الكوادر المكلفة بإدارة العملية الامتحانية تضم 12 ألفاً و180 مراقباً، و2003 مديري قاعات، و1376 مشرفاً تربوياً، فضلاً عن 2003 مساعدين للقاعات و2003 مشرفين، ليصل إجمالي المشاركين في إدارة الامتحانات إلى 19 ألفاً و403 أشخاص.

وأكدت المتحدث أن وزارة التربية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة، مع التركيز على الجوانب النفسية والتنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بصورة سليمة.