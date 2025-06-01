نحو 116 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الصف الـ12 بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الأحد، في إقليم كوردستان الامتحانات النهائية للدور الاول لمرحلة الصف الـ12 الاعدادي للعام الدراسي 2024 - 2025 بمشاركة نحو 116 ألف طالب وطالبة.

سيُجري 115 ألفًا و787 طالبًا وطالبة الامتحانات النهائية في المحافظات الأربع، والإدارات المحلية المستقلة موزعين على 2017 قاعة امتحانية في اقليم كوردستان.

ووفقًا لجدول الامتحانات للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية و الذي نشرته وزارة التربية، فإن الامتحانات ستُجرى يومين في الأسبوع.

كما سيتم تعليق الامتحانات بمناسبة عيد الأضحى، الذي يصادف في شهر حزيران الجاري، على أن تُستأنف بعد عطلة العيد.

وفي العام الماضي شارك 87 الفاً، و307 طلاب في القسم العلمي، و 33 الفاً، و95 طالباً في قسم الأدبي، و2513 طالبًا في التعليم المهني في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2023-2024.