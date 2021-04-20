أكثر من 1100 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 1151 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 141724.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة صحة الإقليم فإن الإصابات توزعت كالآتي: 250 أربيل، 392 السليمانية، 417 دهوك، 30 حلبجة، 57 كرميان، 5 رابرين.

واكتسب 728 مريضا بالوباء الشفاء التام توزعت على هذا النحو: 94 أربيل، 214 السليمانية، 351 دهوك، 7 حلبجة، 55 كرميان، 7 رابرين، ليصل مجموع العدد إلى 118896.

وتوفي 6 مصابين بالجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية وكما يأتي: 1 أربيل، 3 دهوك، 1 كرميان ليكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي ظهور الفيروس في الإقليم ولغاية الآن 3896.