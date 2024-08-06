أكثر من 1000 مقاول يعلنون إفلاسهم في السليمانية

شفق نيوز/ جدد اتحاد المقاولين في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، مطالبته بصرف مستحقات المقاولين للمشاريع المنجزة والتي توقف صرفها منذ عام 2014، كاشفا في الوقت ذاته عن إفلاس أكثر من 1000 مقاول بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم اتحاد المقاولين فرع السليمانية زين عبدالله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المقاولين يعانون من العام 2014 ولغاية الآن من عدم صرف المستحقات المالية للمشاريع المنجزة، وكذلك عدم منحهم خطاب الضمان المالي، وعدم صرف التأمينات المتعلقة بالمشاريع المنجزة.

وأضاف أنه وبعد عقد اجتماعين منفصلين مع إدارة مصرف الإقليم والبنك المركزي في السليمانية تم الاتفاق على تشكيل لجنة وصرف التأمينات المالية وخطاب الضمان المالي وفقا لنسب الإنجاز للمشاريع بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

كما أشار عبدالله، إلى أنه خلال الفترة من 2-1-2023 ولغاية 1-7-2024 تم صرف مبلغ مالي قدره 179 مليار دينار للمشاريع الجديدة فقط في السليمانية، فيما لم يتم صرف المبالغ المالية للمشاريع المنجزة المنفذة في العام 2014.

وطالب الاتحاد بضرورة صرف جميع المستحقات بأسرع وقت وفتح المُقاصّات بين الشركات ليتم تحويل الأموال على الحسابات المصرفية للشركات.

وتابع باسم الاتحاد، أن المقاولين اعلنوا افلاسهم، ومن مجموع 1200 مقاول في السليمانية يوجد الآن فقط 100 مقاول يعملون، والباقي توقفوا عن العمل بسبب نقص السيولة المالية.