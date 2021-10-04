أكثر من 1000 عنوان في معرض للكتاب بالسليمانية

شفق نيوز/ أقيم في السليمانية معرض للكتاب بمشاركة عشرات دور النشر والطباعة من داخل وخارج السليمانية لعرض أكثر من 1000 عنوان مختلف.

وذكر مسؤول مركز انديش الثقافي في السليمانية هزار مجيد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "مركز انديش الثقافي اقام معرض للكتاب بمشاركة أكثر من عشرة دور طباعة ونشر في السليمانية فضل عن مشاركة دور نشر من خارج السليمانية حيث تم عرض اكثر من الف عنوان مختلف وفي شتى المجالات .

واضاف مجيد؛ ان الكتب المعروض في المعرض هي باللغة الكوردية والعربية والانكليزية والفارسية والتركية وتتضمن عناوين مهم في اختصاصات علمية وادبية وفنية.

وأشار إلى أن المعرض سيستمر لمدة اسبوع في السليمانية وبعدها سينتقل الى اربيل ودهوك.