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أكثر من 1000 اسرة كوردية ترفض العودة الى بلدة متنازع عليها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-09T09:20:26+0000
أكثر من 1000 اسرة كوردية ترفض العودة الى بلدة متنازع عليها

شفق نيوز/ كشف مسؤول كوردي في محافظة ديالى يوم الجمعة عن رفض أكثر من 1000 أُسرة  كوردية نازحة العودة الى ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة لأسباب تتعلق بالأمن والخدمات.

وقال المصدر الذي رفض الاشارة اسمه لدواع سياسية لوكالة شفق نيوز، ان اكثر من 2000 اسرة كوردية نزحت من ناحية السعدية خلال الاعوام الممتدة بين 2007- 2014 بسبب تهديدات الجماعات الارهابية والتردي الخدمي"، مبينا ان "اكثر من 1000 اسرة منها تكيفت خدميا ومعيشيا في مناطق خانقين ومحافظات اقليم كوردستان وترفض العودة مجددا الى الناحية التي تعاني ترديا خدميا وعدم استقرار امني بين الحين والاخر".

اضاف انه وبحسب احصائيات شبه رسمية فإن أعداد الكورد في السعدية في تناقص مستمر فمن 4000 اسرة الى اعداد لا تتجاوز 1500 اسرة حاليا . 

ولفت المصدر الى ان نسبة الكورد في السعدية  كانت سنة 1957 تشكل 80% من نسبة السكان   بينما  اصبحت نسبتهم  الآن لا تتجاوز الـ 10% جراء عمليات  الترحيل القسري من قبل النظام السابق وعمليات القتل والتهجير المنظم التي بدأت منذ 2007 من قبل فلول تنظيم القاعدة سابقا .

 وقامت تنظيمات القاعدة و داعش وبدعم من قبل بعض الاطراف العربية  خلال الفترات الممتدة بين 2006- 2014 باحداث تغييرات ديموغرافية في ناحية السعدية من خلال تهجير وقتل الكورد والشيعة ما سبب انخفاض نسبة السكان الكورد في مناطق السعدية الى10 او15%.

وتعد السعدية الواقعة على بعد 60 كم شمال شرق ديالى من المناطق الساخنة امنيا وشهدت حوادث امنية وخروقات مستمرة خلال الاعوام المنصرمة بسبب قربها من تلال حمرين اكبر معاقل التنظيمات المسلحة وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

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