أكثر من 100 ألف سائح دخلوا أربيل خلال يومين

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل، يوم الأربعاء، أن عن حصيلة أعداد السياح القادمين خلال أول يومين من عيد الأضحى، مؤكدة أن أبواب عاصمة الإقليم "مفتوحة دوما للسياح".

وذكر بيان للمديرية، "‏بعد نشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى ‏على انه اعتداء باطلاق النار وفي ايام العيد على حافلة تقل عددا من السياح، نؤكد للجميع بأن ‏ما نشر عارٍ عن الصحة ‏تماما وأن المقطع المنشور يعود إلى ‏فترة طويلة من الآن وهو يوضح ‏اتخاذ اجراءات امنية بحق بعض المقصرين".

وأضاف "نطمئن المواطنين والسياح مرة أخرى بان الوضع الأمني في مدينة أربيل مستقر ‏وأن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تبذل قصارى جهدها وتسهر دوما على راحة وسلامة وحماية أرواح السياح وكل فرد يعيش في مدينتنا".

وقالت المديرية "مازالت قوافل السياح مستمرة في الدخول إلى أربيل وبنسبة كبيرة جدا وتشير الاحصائيات بأن عدد السياح الذين دخلوا إلى أربيل في يومي عيد الأضحى بلغ (103,169) سائحا.