أكثر من 100 ألف سائح دخلوا أربيل خلال يومين

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل، يوم الأربعاء، أن عن حصيلة أعداد السياح القادمين خلال أول يومين من عيد الأضحى، مؤكدة أن أبواب عاصمة الإقليم "مفتوحة دوما للسياح".
وذكر بيان للمديرية، "بعد نشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى على انه اعتداء باطلاق النار وفي ايام العيد على حافلة تقل عددا من السياح، نؤكد للجميع بأن ما نشر عارٍ عن الصحة تماما وأن المقطع المنشور يعود إلى فترة طويلة من الآن وهو يوضح اتخاذ اجراءات امنية بحق بعض المقصرين".
وأضاف "نطمئن المواطنين والسياح مرة أخرى بان الوضع الأمني في مدينة أربيل مستقر وأن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تبذل قصارى جهدها وتسهر دوما على راحة وسلامة وحماية أرواح السياح وكل فرد يعيش في مدينتنا".
وقالت المديرية "مازالت قوافل السياح مستمرة في الدخول إلى أربيل وبنسبة كبيرة جدا وتشير الاحصائيات بأن عدد السياح الذين دخلوا إلى أربيل في يومي عيد الأضحى بلغ (103,169) سائحا.