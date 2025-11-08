أكثر من 100 صاحب متجر يسقطون الديون عن المواطنين في أربيل

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مبادرة إنسانية لافتة، حيث قرر 115 صاحب متجر التنازل عن الديون المترتبة على المواطنين، وإغلاق دفاتر الديون بشكل نهائي، في بادرة تهدف إلى مساعدة الأُسر ذات الدخل المحدود.

وقال مراسل لوكالة شفق نيوز، إن مراسم الإعلان عن هذه المبادرة أُقيمت في مقر مؤسسة بارزاني الخيرية، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات وأصحاب المتاجر المشاركين في الحملة.

بدوره، قال رئيس المؤسسة موسى أحمد، خلال المراسم إن أصحاب المتاجر الذين شملتهم المبادرة يعملون في الأسواق والأحياء ضمن حدود مدينة أربيل والأقضية التابعة لها، وقد قرروا إسقاط الديون المستحقة على المواطنين الذين تعذر عليهم السداد لأسباب مختلفة.

وأوضح أحمد أن "مجموع المبالغ المتنازل عنها تجاوز 1,029,000,000 دينار عراقي، وهي ديون تراكمت نتيجة شراء المواد الغذائية والاحتياجات اليومية"، مبيناً أن "5,573 أُسرة استفادت من هذه الخطوة الخيرية التي جسدت روح التضامن الاجتماعي بين المواطنين في إقليم كوردستان".