أكثر من نصف سكان إقليم كوردستان تلقوا لقاحات كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اعداد الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا قارب الثلاثة ملايين شخص.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "حتى الان تم إعطاء اللقاح لمليونين و931 ألفاً و474 شخصاً من مضادات فيروس كورونا ما يعني ان اكثر من نصف سكان الاقليم قد تلقوا جرعتين او جرعة واحدة على الاقل".

وبينت ان "49.6% من المواطنين فوق 18 عاماً تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات، و40.2% منهم تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 2% منهم فقط الجرعة الثالثة".

وعن المواطنين بعمر 12 عاما فما فوق، اوضحت الوزارة ان "37% منهم تلقوا الجرعة الاولى، و30% تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 1% منهم فقط تلقوا الجرعة الثالثة".