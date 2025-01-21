أكثر من مليون معاملة قضائية أنجزتها محاكم اقليم كوردستان في 2024

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن إنجاز أكثر من مليون معاملة لصالح المواطنين في عموم الإقليم خلال عام 2024، عبر المحاكم والدوائر القضائية المختلفة.

وقالت وزارة العدل في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الفترة الممتدة من 2 كانون الثاني/يناير 2024 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 شهدت إنجاز مليون و108 آلاف و842 معاملة في جميع المحاكم والدوائر القضائية في محافظات إقليم كوردستان".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الإنجاز يوزع على عدة محافظات ومناطق، حيث سجلت محكمة التوثيق الأولى في أربيل العدد الأكبر بواقع 601 ألف و279 معاملة، تلتها محكمة التوثيق الأولى في السليمانية بـ286 ألف و871 معاملة. كما أنجزت محكمة التوثيق في دهوك 150 ألف و725 معاملة، ومحكمة التوثيق في حلبجة 7 آلاف و985 معاملة".

وتابعت: "أما في الأقضية والنواحي الأخرى، فقد سجلت منطقة رابرين 32 ألف و623 معاملة، منطقة سوران 16 ألف و88 معاملة، و قضاء كويسنجق 13 ألف و271 معاملة".

وبينت الوزارة أن "المحاكم أنجزت خلال الفترة ذاتها 4 آلاف و343 ملفاً قضائياً، فيما تم فتح 22 ألفاً و630 ملفاً جديداً"، مشيرة إلى "معالجة 12 ألفاً و 488 معاملة في إدارات التوثيق العقاري في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك والمناطق المستقلة الأخرى".

وأكدت العدل الكوردستانية أن "المديرية العامة لمحاكم التوثيق تعتبر من أهم المديريات التابعة للوزارة، وتعمل بموجب القانون رقم 13 لعام 2007 الصادر عن برلمان إقليم كوردستان".