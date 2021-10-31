أكثر من مليون لتر من البنزين سيصل الإقليم يوميا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، عن ارسال بغداد آلاف اللترات من مادة البنزين الى اقليم كوردستان وبشكل يومي، في إشارة إلى مضاعفة الكمية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه من المقرر أن ترسل بغداد يوميا مليون و80 ألف ليتر من مادة البنزين الى محافظات اقليم كوردستان.

واضاف؛ ان وصول تلك الكمية من البنزين ستؤثر إيجابا على حل مشكلة نقص الوقود وارتفاع أسعاره في الاقليم الى حد ما.

وأشار البيان أن الكمية المضاعفة ستصل الاقليم اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني القادم.