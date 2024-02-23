أكثر من مليار دينار واردات السليمانية وتوابعها خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن موقع "الشفافية" للإيرادات غير النفطية في السليمانية، يوم الجمعة، أن إيرادات محافظتيّ السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان و رابرين بلغت خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و300 مليون دينار.

وبحسب الموقع الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان و رابرين من تاريخ 17-23 شباط/ فبراير الجاري، بلغت ملياراً و341 مليوناً و903 آلاف و601 دينار، أغلبها نقدية.

وأضاف أن ملياراً و136 مليوناً و556 ألفاً و200 دينار من هذه الواردات، والتي تشكل نسبة 85% كانت نقداً، و201 مليون و563 ألفاً و850 ديناراً، بنسبة 15% كانت صكوكاً، و3 ملايين و783 ألفاً و560 ديناراً بنسبة 0% على شكل مقاصة.

يشار إلى أن موقع "الشفافية" للإيرادات غير النفطية، هو برنامج تابع لمكتب نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، ويضم جميع الإيرادات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يومياً بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الإيرادات في أي وقت عن طريق الموقع الإلكتروني "shafafiat.com".