أكثر من مليار دينار فرق سعر الصرف.. حجاج كوردستان يتسلمون 2000 دولار بسعر مدعوم

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن بدء صرف مبلغ 2000 دولار لكل حاج بسعر صرف يبلغ 132,000 دينار لكل 100 دولار، وذلك من خلال مراجعة فروع بنك جيهان.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذا المبلغ بالدولار تم تحويله من قبل البنك المركزي الاتحادي إلى بنك جيهان، وسيُستبدل بالسعر الرسمي المعتمد، حيث سيُمنح كل حاج 20 ورقة من فئة 100 دولار.

وبيّنت أن هذه الآلية تتيح لكل حاج الاستفادة من فرق يتجاوز 200 ألف دينار عن السعر في السوق، مشيرة إلى أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 5136 حاجاً، ما يعني أن مجموع الفائدة الإجمالية سيتجاوز مليار دينار عراقي في حال استبدالهم جميعاً لهذا المبلغ.

وأكدت الهيئة أن بنك جيهان تم تزويده بجميع البيانات اللازمة، ويُشترط على كل حاج مراجعة البنك شخصيًا مع جواز سفره وتأشيرة الحج، إذ لا يُسمح لأي شخص آخر باستلام المبلغ نيابة عنه.

وأشارت إلى أن فروع بنك جيهان في أربيل والسليمانية ستتولى تقديم الخدمة، بينما يتعين على حجاج محافظة دهوك مراجعة فروع البنك في أربيل لهذا الغرض.

واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن المراجعة ستكون متاحة خلال ثلاث فترات يوميًا: صباحية من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا، ومسائية من 3 حتى 5 عصرًا، وفترة ليلية من 7 حتى 10:30 مساءً.