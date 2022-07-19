أكثر من ألفيّ مراجع في يومين بمستشفى واحد.. احصائيات "صادمة" عن الأمراض السرطانية (صور)

شفق نيوز/ كشفت إدارة مستشفى "هيوا" للسرطان في السليمانية، يوم الثلاثاء، عن عدد المرضى الذين راجعوا المستشفى خلال الـ48 ساعة الماضية فقط.

وقال مدير المستشفى، ياد النقشبندي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب عطلة عيد الاضحى وتزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية راجع المستشفى خلال 48 ساعة الماضية أكثر من 2000 مواطن من مختلف أنحاء البلاد".

وبين ان "بناية المستشفى التي تم انشاؤها عام 2007 كانت معدة لاستقبال 100 مواطن يومياً وكان عدد الحالات المسجلة لدينا بالاصابة لا يتجاوز أربع حالات يوميا، لكن في السنوات الخمس الماضية ازدادت الأعداد بصورة كبير والان يراجع المستشفى أكثر من 600 مواطن يوميا ويتم تسجيل 15 إصابة بالسرطان يوميا في وقت لم يتم تحديث أو توسيع المستشفى منذ تأسيسه ولغاية الان".

واشار الى ان "جميع الأقسام والردهات ممتلئة بالمراجعين وبعض الاحيان لا نستطيع استيعاب جميع المراجعين وفي احيان أخرى ينتظر المريض من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً لتلقي العلاج".

وعن احصائيات الاصابات بالسرطان خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، أوضح النقشبندي انه "تم تسجيل قرابة 1800 حالة، والإصابات في تزايد منذ عام 2021 حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حالة في وقت لم يتم تسجيل أكثر من 3000 حالة خلال السنوات التي سبقت عام 2021".

وعن أسباب تزايد الإصابات السرطانية، قال النقشبندي، ان "عدم وجود خطة للتوعية من مخاطر السرطان والوقاية منه وعدم توفير موازنة مالية كافية لمواجهة المرض تسبب بتزايد حالات الإصابة".

وبخصوص مشكلة الأدوية، قال إنه "يوجد قرابة 200 مريض يتكفلون بعلاجهم بأنفسهم"، مؤكدا "عدم صرف الادوية المطلوبة منذ شهر تشرين الثاني الماضي ولغاية الان".

وختم بالقول إن "قلة عدد الكوادر الطبية والصحية في المستشفى يضاف له قلة الاجهزة والمعدات بسبب صغر حجم المستشفى، يشكل عبئاً إضافياً".