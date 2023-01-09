أكثر من ستة ملايين سائح قصد إقليم كوردستان في 2022

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين أعداد السياح القادمين الى محافظات الاقليم خلال رأس السنة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "خلال احتفالات رأس السنة الميلادية بلغ عدد السياح القادمين الى اقليم كوردستان 180 ألف شخص".

واضاف ان "61 ألف سائح زاروا مدينة اربيل، و64 الفا زاروا السليمانية فيما بلغ عدد سائحين في دهوك 55 ألف شخص".

واشارت هيئة السياحة في بيان اخر لها الى انه "خلال السنة الماضية باغ عدد السائحين القادمين الى اقليم كوردستان 6 ملايين و 168 الف شخص".

واكدت الهيئة ان " النمو في القطاع السياحي خلال عام 2022 ارتفع بنسبة 35 بالمئة مقارنة بسنة 2021".

وأشارت هيئة السياحة في بيان آخر لها الى انه "خلال السنة الماضية بلغ عدد السياح القادمين الى اقليم كوردستان 6 ملايين و168 الف شخص".

واكدت الهيئة ان "النمو في القطاع السياحي خلال عام 2022 ارتفع بنسبة 35 بالمائة مقارنة بسنة 2021".