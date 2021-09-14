أكثر من سبعة مليارات دينار خسائر منطقة كوردستانية جراء تواجد العمال

شفق نيوز/ قدرت إدارة ناحية كاني ماسي في محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الاضرار التي لحقت بسكان القرى الحدودية جراء تواجد حزب العمال الكوردستاني في المنطقة .

وقال مدير الناحية سربست صبري، لوكالة شفق نيوز، إن العمليات العسكرية التركية تتوسع يوماً بعد يوم منذ انطلاقها في الثالث والعشرين من شهر نيسان الماضي، مبيناً أن الخسائر التي لحقت بالمواطنين تقدر بأكثر سبعة مليارات دينار عراقي نتيجة الاشتباكات والقصف التركي الجوي والمدفعي على المنطقة.

وأشار صبري إلى احتراق اكثر من اثنين وعشرين الف دونم من الاراضي الزراعية في المنطقة.

وتتبع ناحية كاني ماسي لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان على الحدود التركية.

ويقوم الجيش التركي بقصف مناطق عدة شمالي اقليم كوردستان بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يسبب اضرارا كبيرة للمدنيين.

وتعلن إدارة ناحية كاني ماسي، بشكل مستمر، تضرر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بسبب القصف التركي المتواصل والاشتباكات مع حزب العمال.