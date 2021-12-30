أكثر من أربعة ملايين سائح قصدوا إقليم كوردستان خلال العام 2021

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، أن أكثر من أربعة ملايين سائح زاروا الإقليم خلال 11 شهراً من العام 2021.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن الهيئة فإن منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي زار أربعة ملايين، و93 الفاً، و888 سائحاً الإقليم.

وطبقاً لتلك الإحصائية فإن مليوناً، و957 الف سائح دخلوا إلى محافظة أربيل أي ما نسبته 48% من المجموع الكلي، وزار مليون و 375 الف سائح السليمانية أي ما نسبته 34%، وقصد 753 الفاً و542 سائحاً دهوك أي ما نسبته 18%، وزار 8 آلاف و130 سائحاً إدارة منطقة كرميان.

وبحسب الإحصائيات فإن النسبة قد ارتفعت مع تساقط الثلوج في عدة مناطق ومدن في الإقليم في شهر كانون الأول/ديسمبر مما جذب الكثير من السائحين.