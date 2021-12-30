سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من أربعة ملايين سائح قصدوا إقليم كوردستان خلال العام 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-30T08:01:21+0000
أكثر من أربعة ملايين سائح قصدوا إقليم كوردستان خلال العام 2021

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، أن أكثر من أربعة ملايين سائح زاروا الإقليم خلال 11 شهراً من العام 2021.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن الهيئة فإن منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي زار أربعة ملايين، و93 الفاً، و888 سائحاً الإقليم.

وطبقاً لتلك الإحصائية فإن مليوناً، و957 الف سائح دخلوا إلى محافظة أربيل أي ما نسبته 48% من المجموع الكلي، وزار مليون و 375 الف سائح السليمانية أي ما نسبته 34%، وقصد 753 الفاً و542 سائحاً دهوك أي ما نسبته 18%، وزار 8 آلاف و130 سائحاً إدارة منطقة كرميان.

وبحسب الإحصائيات فإن النسبة قد ارتفعت مع تساقط الثلوج في عدة مناطق ومدن في الإقليم في شهر كانون الأول/ديسمبر مما جذب الكثير من السائحين.

related

نيجيرفان بارزاني بذكرى تأسيس اتحادهم: معلمو كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل

Date: 2021-05-15 08:00:38
نيجيرفان بارزاني بذكرى تأسيس اتحادهم: معلمو كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل

وفد كوردستان يكشف مقترحا جديدا بتسليم نفط الاقليم لبغداد

Date: 2020-04-26 14:53:35
وفد كوردستان يكشف مقترحا جديدا بتسليم نفط الاقليم لبغداد

حكومة اقليم كوردستان تمنح الادارات المحلية صلاحية اغلاق اي مكان مزدحم

Date: 2020-03-12 14:45:17
حكومة اقليم كوردستان تمنح الادارات المحلية صلاحية اغلاق اي مكان مزدحم

بعد اشتباكات .. البيشمركة في كوردستان تحبط محاولة تسلل مسلحين من سوريا للإقليم

Date: 2020-12-16 08:08:15
بعد اشتباكات .. البيشمركة في كوردستان تحبط محاولة تسلل مسلحين من سوريا للإقليم

السلطات في اقليم كوردستان تقبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول

Date: 2019-06-27 12:21:32
السلطات في اقليم كوردستان تقبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول

دائرة الإصلاح في إقليم كوردستان تشكو من تهالك أبنية السجون: 5000 نزيل يقبعون فيها

Date: 2021-03-09 08:06:40
دائرة الإصلاح في إقليم كوردستان تشكو من تهالك أبنية السجون: 5000 نزيل يقبعون فيها

تعطيل الدوام في مدارس إقليم كوردستان لمدة 6 أيام

Date: 2021-10-02 06:15:36
تعطيل الدوام في مدارس إقليم كوردستان لمدة 6 أيام

الكاظمي يعد بصرف مستحقات فلاحي اقليم كوردستان على ثلاث مراحل

Date: 2020-09-11 16:32:26
الكاظمي يعد بصرف مستحقات فلاحي اقليم كوردستان على ثلاث مراحل