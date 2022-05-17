أكثر من ٢٩٠ حالة اختناق في السليمانية وكرميان خلال ٢٤ ساعة

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد حالات الاختناق، بسبب سوء الاحوال الجوية الى اكثر من 290 حالة، خلال 24 ساعة فقط .

وقالت صحة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "موجة الاتربة تسببت بنقل أكثر من ١٣٠ شخصاً الى أقسام الطوارئ في (مستشفى شار، ومستشفى الدكتور جمال احمد رشيد الخاصة بالأطفال) منذ يوم امس الاثنين"، مبينة أن "عدداً منهم تعرضوا إلى ضيق في التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم".

كما أعلنت ادارة صحة إدارة گرميان، صباح اليوم، عن تسجيل ١٣٣ حالات اختناق بسبب موجة الاتربة التي ضربت السليمانية وإدارة گرميان وبعض مناطق حلبجة، فيما بينت أن ٧٣ حالة اختناق تم تسجيلها في مستشفى شهيد هزار في كلار، و٣٧ حالة في مستشفى شهيد خالد كرميان في كفري، و٢٣ في مستشفى د. قاسم في ناحية رزكاري، كما شهدت جمجمال ٣٠ حالة اختناق خلال موجة يوم أمس.

وتوقع مدير مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية اسو كمال، اليوم الثلاثاء، بقاء موجة الغبار لنهاية الأسبوع الحالي مع توقع تراجع قوة الموجة من ظهر هذا اليوم.

وكانت مديرية صحة إدارة گرميان طالبت السكان بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حتى نهاية الموجة، فيما أطلقت مديرية المرور تحذيراً إلى سائقي المركبات نتيجة انحسار مديات الرؤية بسبب موجة الغبار التي اجتاحت مدناً عديدة.

و اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، منذ يوم الأحد 15 أيار 2022، بما فيها بعض مناطق إقليم كوردستان.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة مطار السليمانية الدولي، في وقت سابق، امس الاثنين، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، وبعد ظهر اليوم تم استئناف الرحلات الجوية بعد تحسن حالة الطقس.