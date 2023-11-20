أكثر بـ8 أضعاف من العام الماضي.. أربيل تعلن نسبة الأمطار الهاطلة وتقلل من خطر الفيضانات

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الاثنين، نسبة الأمطار التي هطلت على المدينة خلال الساعات الماضية، مقللاً في ذات الوقت من خطر الفيضانات.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "نسبة الأمطار التي هطلت على اربيل بلغت 60 ملم، وهي أكثر 8 مرات من الامطار التي هطلت في مثل هذا الوقت العام الماضي".

وأشار إلى أن "مشاريع الصرف الصحي تعمل بشكل طبيعي رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت على اربيل وليست هناك اية مشكلة، كما لا توجد مخاطر من حدوث فيضانات".

وتابع خوشناو، أن "فرق البلدية والدفاع المدني مستمرة بعملها ولا توجد اي مشاكل تواجهها".