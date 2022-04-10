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كتلة كوردستانية: الغاز الطبيعي في الإقليم لا يكفي للتصدير

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-10T09:04:37+0000
كتلة كوردستانية: الغاز الطبيعي في الإقليم لا يكفي للتصدير

شفق نيوز/ رأت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان كوردستان، يوم الأحد، أن الغاز الطبيعي الذي ينتجه الإقليم لا يكفي لتصديره إلى بلدان العالم.

وقال رئيس الكتلة شيركو جودت في حديث للصحفيين ادلى به أمام برلمان كوردستان اليوم، إن الدراسات والمسوحات التي أجرتها الشركات، ومن بينها ابحاث للبريطانيين الذي كانوا قبل الجميع في العراق أظهرت أن الغاز الطبيعي في الإقليم لا يكفي لتصديره إلى البلدان الأخرى أو العالم، داعيا حكومة الإقليم إلى مراجعة تلك الدراسات.

يأتي هذا بالتزامن مع ما ذكره قوباد طالباني نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، ان المشاكل القانونية بين الإقليم والحكومة الاتحادية تقف عائقا أمام الفرصة التاريخية لتصدير الغاز من كوردستان الى دول العالم.

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

وقال طالباني أمس من اليونان: "صحيح أن كوردستان أمام فرصة تاريخية لتصدير الغاز، ولكن أولا وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى حل مشاكلنا القانونية مع بغداد".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد قال نهاية شهر آذار/ مارس الماضي في كلمة له خلال استضافته في القمة العالمية للحكومات في 2022 في الإمارات، إن الإقليم بإمكانه أن يرفد العالم بأسره بالطاقة وليس أوروبا وحسب، مؤكدا السعي الى تطوير قطاع الغاز والنفط.

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