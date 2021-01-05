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كتلة تقاطع التصويت على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-05T12:14:10+0000
كتلة تقاطع التصويت على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية  المعارضة يوم الثلاثاء رفضها التصويت على فقرة منح الثقة لوزير الثروات الطبيعية الجديد في حكومة الاقليم خلال جلسة برلمان كوردستان المقرر انعقادها غدا الاربعاء.

وقالت الكتلة في بيان اليوم انه "نعلن للرأي العام اننا لن نصوت على مرشح الحكومة لمنصب وزير الثروات الطبيعية كما اننا لم نصوت سابقا على التشكيلة الحالية للحكومة".

وقرر برلمان كوردستان، يوم الاثنين، قطع اجازته، ليعقد جلسة غير اعتيادية وفقا لبرنامج العمل الذي ارسلته رئاسة البرلمان للاعضاء يوم الاربعاء 6 كانون الثاني الجاري لمناقشة موضوعين احدهما منح الثقة للوزير الجديد لوزارة الثروات الطبيعية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، أول امس الاحد، ترشيح كمال الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية، مؤكدة ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان للتصويت عليه.

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