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كتلة الإتحاد الوطني: حكومة إقليم كوردستان تستطيع صرف الرواتب دون استقطاع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-18T05:17:13+0000
كتلة الإتحاد الوطني: حكومة إقليم كوردستان تستطيع صرف الرواتب دون استقطاع

شفق نيوز/ قالت كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان يوم الخميس إن حكومة الإقليم بإمكانها صرف رواتب الموظفين دون استقطاع في الوقت الذي نأت بنفسها عن مسؤولية الدفاع على خيار الاستقطاع رغم المشاركة الرئيسية لحزبها في التشكيلة الحكومة الحالية.

وأعربت الكتلة في بيان عن قلقها إزاء ما أسمته استمرار استقطاع الرواتب، وقالت إنه "يتعين مع الأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع الإيرادات الداخلية المتحققة خلال هذا الشهر إنهاء استقطاع الرواتب لأن الحكومة قد أعلنت سابقا بأن الرواتب من أولوياتها وإنها تحددها وفقا للإيرادات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد".

وقالت ايضا انه حاليا مع ارتفاع أسعار النفط الى 65 دولارا للبرميل وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار فإن استقطاع الرواتب لم يبق له أي مبرر خاصة أن المسؤولين في حكومة الإقليم قد أكدوا خلال أكثر من مناسبة ان استقطاع رواتب الموظفين سينتهي عند ارتفاع أسعار النفط وأن الحكومة ستتمكن من صرف رواتب الموظفين دون استقطاع.

وتابع البيان بالقول إنه رغم أن حزب الإتحاد الوطني الكوردستاني أحد المشاركين في التشكيلة الحكومية التاسعة ولكنه ووفقا للمعطيات الجديدة المشار إليها لن يتحمل المسؤولية في الدفاع عن استقطاع أو تقليل الرواتب بنسبة 21% بأي شكل من الأشكال.

واختتمت الكتلة بيانها بالقول "لا نعتقد بأن الحكومة لا تستطيع صرف رواتب شهر آذار دون استقطاع".

و أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن موعد توزيع الرواتب على موظفي القطاع العام.

وقالت المالية في بيان مقتضب، إنها ستبدأ بتوزيع رواتب موظفي كوردستان يوم 25 من آذار/مارس الجاري، وبنفس آلية الشهر الماضي.

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