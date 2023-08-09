كتلة العدل الكوردستانية تنسحب من مجلس محافظة السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت كتلة جماعة العدل الكوردستانية، اليوم الاربعاء، الانسحاب والاستقالة من مجلس محافظة السليمانية.

وقالت ميديا شيخ أحمد العضو المعفية التابعة لجماعة العدل الكوردستانية في مجلس محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه واستنادا إلى أمر المجلس القيادي لجماعة العدل الكوردستانية تمت اليوم الموافقة على اعفائنا من عضوية مجلس محافظة السليمانية.

واضافت انه في الاول من ايار المنصرم وبأمر من المجلس القيادي للجماعة تقرر سحب جميع ممثلي الجماعة من المؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان، ومن حينها قمنا بتقديم استقالة من عضوية المجلس واليوم صوت المجلس على طلب الاستقالة.

وبينت ميديا شيخ أحمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز ان الاستقالة شملت عضوين انا، والعضو رمضان نامق الذي الآن هو في إجازة لأداء مراسم العمرة في السعودية.

وعمن يشغل موقع أعضاء الجماعة في مجلس المحافظة، أكدت شيخ أحمد أن نظام انتخابات مجالس المحافظات هو وفقا للقوائم الانتخابية، والآن يتعين أن يتم ترشيح البدلاء من قائمة حزبنا، وقرار الحزب هو الانسحاب فهذا يعني ان الحزب لن يرشح البدلاء وهذا يعني بقاء المقعدين شاغرين أو يتم ملؤهما بالاعضاء المنسحبين من الجماعة وهذا احتمال ضعيف، مبينة أن القرار الأخير يعود للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت كتلة جماعة العدل الاسلامية المنضوية في ائتلاف "الخدمات" في مجلس محافظة السليمانية مع كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني لتتكون الكتلة من ثلاثة أعضاء، هما عضوان من الجماعة الاسلامية وهم كل من: العضو ميديا شيخ احمد، والعضو رمضان نامق كريم، والعضو خديجة عبد الجبار عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

و أعلن حزب جماعة العدل الكوردستانية في الاول من ايار المنصرم، استقالة نوابه من برلمان كوردستان.

وقال رئيس حزب جماعة العدل علي باپير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "سيتم تقديم الاستقالة من برلمان كوردستان من قبل جميع نواب الحزب وذلك بسبب تأجيل موعد الانتخابات و تمديد الدورة النيابية للبرلمان"، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يُعتبر وصمة كبيرة على مجمل العملية السياسية في اقليم كوردستان و هناك مخاطر جدية على كيان اقليم كوردستان".