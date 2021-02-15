كتلة الديمقراطي تكشف عن بوادر "ايجابية" لحسم حصة الإقليم في الموازنة

شفق نيوز/ كشفت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، عن بوادر ايجابية لحسم حصة الإقليم في قانون الموازنة، بالتزامن مع زيارة جديدة لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد، لخوض جولة جديدة من المباحثات مع الكتل البرلمانية بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية.

وقالت رئيس الكتلة فيان صبري لـوكالة شفق نيوز، "نحن نؤكد على حسم حصة اقليم كوردستان في قانون الموازنة للعام 2021".

وأضافت إن "هناك بوادر ايجابية من أعضاء اللجنة المالية النيابية والاطراف السياسية الشيعية والسنية لحسم حصة الاقليم بالموازنة".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.