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كتلة الديمقراطي تقدم طلباً برلمانياً لاستضافة وزيرين لمناقشة احتجاجات الطلاب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-23T08:01:45+0000
كتلة الديمقراطي تقدم طلباً برلمانياً لاستضافة وزيرين لمناقشة احتجاجات الطلاب

شفق نيوز/ أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء تقديمها طلبا إلى هيئة رئاسة برلمان كوردستان لإستضافة وزير المالية والإقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام قادر للوقوف على ملابسات قضية إحتجاجات الطلبة الجامعيين في الإقليم.

وقال رئيس الكتلة زانا ملاّ خالد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء لكتلة الحزب اليوم، إن "لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أجرت متابعة دقيقة للوقوف على مطالب طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد، والمنحة المالية المخصصة لهم لكي يتمكنوا من معالجة جزء من العبء الثقيل الملقى على عاتقهم، والتخفيف من مصاعب الحياة التي يواجهونها".

وأضاف أن "كتلة الديمقراطي الكوردستاني قدمت مذكرة رسمية تحمل أكثر من 50 توقيعا من أعضاء البرلمان بالتعاون مع بعض من الكتل الأخرى لعقد جلسة خاصة بحضور وزيري المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان لمناقشة مشكلة المنح المالية للطلاب الجامعيين".

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

ونأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أمس الاثنين، بنفسها عن قطع مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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