كتلة الديمقراطي الكوردستاني: تهنئة العمال بعيدهم يجب ان تقترن بأفعال تشريعية

شفق نيوز/ دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، يوم الاثنين، إلى تفعيل قانون العمل لضمان حقوق العمال وعدم الاكتفاء بالاحتفاء بعيدهم العالمي.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يجب ان نتذكر العمال ونكرمهم طوال العام وليس في عيدهم فقط".

وأضافت "بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال، تؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان دعم العمال هو واجب وطني واخلاقي، وان تهنئتهم بعيدهم العالمي يجب ان تقترن بأفعال تشريعية تضمن حقوقهم وتقاعدهم اسوة بباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى".

وأشارت الى ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واستنادا لنهج البارزاني الخالد، يعتبر العمال ركناً اساسياً من اركان ديمومة الحياة والعمل الإنتاجي، ولا يجوز ابدا الحاق الغبن بهذه الشريحة المهمة اجتماعيا والتي لها ادوار كبيرة في بناء وتطوير البلدان".

وأكدت "اننا اذ نهنئ العمال في اقليم كوردستان وفي العراق والعالم بيومهم العالمي، نؤكد باننا سنبقى من اشد الداعمين للتشريعات القانونية التي تصب في صالح العمال وتضمن حقوقهم ومنها الضمان الاجتماعي والمهني والصحي، ونعتبر ان تكريم العمال ودعمهم يجب ان يكون في كل ايام السنة، وليس في عيدهم فقط".