كتلة الديمقراطي الكوردستاني ترفض تأجيل الانتخابات بالإقليم وتؤيد بقاء المفوضية

شفق نيوز/ أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، عن رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان عن موعدها المحدد، وتمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان الإقليم، مؤدية في الوقت ذاته بقاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لحين اجراء عملية والاقتراع واعلان نتائج الانتخابات.

وقال رئيس الكتلة خالد ملا زانا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى برلمان كوردستان مع أعضاء الكتلة، إن "الانتخابات حق من حقوق شعب كوردستان، وليس من حق أي أطراف أو قوى سياسية أن تحرمه من ممارسة هذا الحق".

وأضاف أن موقف الكتلة مع اجراء الانتخابات قبل انتهاء عمر الدورة الحالية للبرلمان في السادس من شهر تشرين الثاني المقبل من أجل ألا يدخل الإقليم في فراغ قانوني، مؤكدا ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني ليست على استعداد لاستخدام اكثريتها البرلمانية لتمديد عمر الدورة الحالية للبرلمان.

وأوضح ملازانا "نريد ان نعلن للراي العام ان الحزب الديمقراطي لم يستخدم لغاية الان أغلبيته الا لمرة واحدة عندما سحب الحصانة من احد النواب، مستدركا القول "ولكن اذا لم تدعو رئيسة البرلمان الى عقد الجلسات لتعديل قانون المفوضية والانتخابات فإننا سنستخدم مرة اخرى الأغلبية".

وأردف قائلا: نحن اذا استخدمنا الاغلبية في البرلمان سوف نستطيع عمل كل شيء.

قال انه المفوضية الحالية تشكلت على اساس نتائج انتخابات العام 2014 وطالبنا باعادة تأسيسها على اساس نتائج انتخابات 2018 ولكن الاطراف الاخرى ترفض ذلك، مبينا "إننا في السابق رفضنا ذلك، ولكن بعدها قبلنا بالمقترح بان تبقى المفوضية كما هي".

ولفت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني إلى أن "الاتحاد الوطني قدم مقترحا من 39 نائبا بالتعاون مع كل الاتحاد الاسلامي والعدل الكوردستانية والجيل الجديد وبعض من اعضاء التغيير والمستقلين وكنا اعترضنا في البدء ولكن بعدها وافقنا على مقترحهم، ولكن ايضا تراجعوا مرة ثانية وقالوا يجب ان يتم تقديم ملفي المفوضية وقانون الانتخابات كملف واحد".

وتابع بالقول إن "رئيسة البرلمان ريواز فائق نسيت بانها اصبحت رئيسة للبرلمان باغلبية اصوات كتلنا وحلفائنا، ولهذا نطالبها بممارسة دورها كرئيسة للبرلمان وتدعو الى عقد الجلسات البرلمان وبخلافه نحن سنستخدم اغلبيتنا وفي النظام الداخلي للبرلمان هناك بنود واضحة ماذا يمكن ان نعمله بالاغلبية".

ووقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس (24 من شهر شباط العام 2022) أمراً إقليمياً حدد فيه الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - العراق.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه في نهاية شهر شباط الماضي بتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد.

غير أن منى قهوجي عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان قد قالت في تصريح أدلت به للصحفيين، إنه إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنه لا يمكن اجراؤها في موعدها المحدد.

وأضافت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لم يعد لها أية شرعية، وغير قادرة على أداء واجباتها لذا ينبغي تشكيل مفوضية جديدة مع مراعاة تمثيل المكونات فيها.