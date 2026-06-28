كتلة الديمقراطي الكوردستاني تدعو لشمول جميع المحافظات العراقية بـ "مكافحة الفساد"

شفق نيوز- بغداد

أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الأحد، عن أملها ألا تقتصر حملة مكافحة الفساد على بغداد فقط، فيما دعت إلى ضرورة أن تمتد لتشميل جميع المحافظات والمدن العراقية.

وذكرت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تدعم وترحب بالإجراءات القانونية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، في إطار مكافحة الفساد وإلقاء القبض على المتورطين فيه.

وأكدت، على أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان نجاح هذه الحملة.

وأشارت الكتلة، إلى "استعدادها الكامل لتقديم جميع أشكال التعاون والدعم، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الإدارات المحلية في المحافظات، بما يسهم في دعم جهود السلطتين التنفيذية والقضائية لكشف الحقائق وترسيخ سيادة القانون، لأن المواطنين يستحقون إدارةً نزيهةً واستعادة حقوقهم التي هُدرت".

وختمت الكتلة بيانها، بالتأكيد على "الدعم الكامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل فاسد، دون أي تمييز".

يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.