كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان: قدمنا طلبا لتشكيل لجنة بشأن استهداف كوردستان

شفق نيوز- بغداد

بين رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله، ليلة الأربعاء، أن البرلمان ناقش ما يتعرض له الإقليم من هجمات، فيما اكد تقديم طلب لتشكيل لجنة خاصة بشأنها.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، مع أعضاء الكتلة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنا "عمليات الاستهداف للمواقع والبنى التحتية في الإقليم، أدت لعدد من الشهداء والجرحى، وطلبنا من مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة بما يحدث من استهداف".

وأضاف أن "الجلسة السابقة التي ناقشت الاحداث الامنية، ذكرت العمليات المشتركة ان ما تعرض له الاقليم من هجمات واستهداف، كان من قبل مجاميع وفصائل على اعتبار ان الصواريخ المستخدمة كانت قريبة المدى".