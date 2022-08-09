كتلة التغيير تعترض وتقاطع جلسة مجلس محافظة السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت كتلة التغيير في مجلس محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء مقاطعتها لجلسة المجلس اعتراضا على عدة قضايا.

ولكتلة التغيير 11 عضواً في مجلس محافظة السليمانية المكون من 32 عضواً.

وقال رئيس كتلة التغيير في مجلس محافظة السليمانية حاجي ريوار احمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان الكتلة قاطعة الجلسة ال79 لمجلس المحافظة بسبب تقديم عدة مذكرات لمناقشة بعض الخروقات الاداري الا ان رئاسة المجلس لم تهتم لتلك المذكرات.

واضاف ان كتلة التغيير قدمت مذكرة حول قضية تعيين المديرين العامين الذي نص عليه قانون رقم 3 أن تعيين واستبدالهم يجب ان تتم بمصداقة مجلس المحافظة، كما ينص القانون كذلك على إلزام المؤسسات الحكومية ببنود هذا القانون.

واشار إلى ان الكتلة قدمت مذكرة لرئاسة المجلس طلبت فيها استضافة الدوائر المعنية حول مشكلة الطحين والماء التي انعكست على صحة المواطنين الا ان رئاسة المجلس لم يوجه باستضافة احد من المعنيين.

وبين رئيس كتلة التغيير ان كتلته ليست مع مقاطعة الجلسات لكن مع عقد جلسات مثمرة، مبينا ان الحكومة تصرف شهريا على كل مجلس قرابة 90 مليون ويجب أن تكون هذه الأموال مثمرة.