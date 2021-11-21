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إكتشاف 750 موقعاً أثرياً في منطقة سهل أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-21T09:45:41+0000
إكتشاف 750 موقعاً أثرياً في منطقة سهل أربيل

شفق نيوز/ سجلت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، إكتشاف 750 موقعا اثرياً عبر مسلحاً أطلقه فريق من جامعة هارفارد الأمريكية منذ العام 2012.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن "مشروع المسح الأثري في سهل أربيل يُعتبر أحد أهم المشاريع في مجال القطاعات الأثرية في إقليم كوردستان بشكل عام ومحافظة أربيل بشكل خاص"، مضيفة أن هذا المشروع انطلق في العام 2012، ويشرف عليه فريق جامعة هارفارد الأمريكية، ومديرية الآثار في أربيل، ولغاية الآن تم تسجيل 750 مكان أثرياً.

وأوضح البيان أنه سنوياً وخلال مدة فصل كامل يقوم فريق من علماء الآثار الكورد، وفرق الجامعة الأمريكية إجراء مسوحات متتالية، وأن وزارة البلديات والسياحة ولغرض الاهتمام بهذا القطاع تدعم المشاريع الأثرية كافة في الإقليم".

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