كبير مستشاريه يفصح عن مباحثات رئيس الإقليم مع العاهل الأردني

شفق نيوز/ أعلن فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية كبير مستشاري رئيس اقليم كوردستان يوم الأربعاء عن المحاور التي سيبحثها الرئيس نيجيرفان بارزاني مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال مصطفى في تصريح للصحفيين من عمّان إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث مجموعة ملفات مع ملك الأردن والمسؤولين الاردنيين.

وأوضح أن من بين تلك الملفات التي سيبحثها الجانبان الاوضاع الأمنية والمسائل المتعلقة بالأمن والمنطقة، والعلاقات بين الأردن والعراق والعملية السياسية والانتخابات والقراءة للوضع وتطوير العلاقات.

وتابع بالقول إن اقليم كوردستان والعراق يرغبان بعلاقات ودية مع كل البلدان، مؤكدا أن مما لا شك فيه الوضع السياسي والأمني له تأثير مباشر على الأردن.

ونوه مصطفى إلى أن الجانبين سيناقشان الأوضاع في سورية وانعكاساتها البلدين وعلى المنطقة بأسرها.

و وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وأعلنت رئاسة الإقليم أمس الثلاثاء عن الزيارة وقالت في بيان إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث مع الملك عبدالله الثاني العلاقات بين الأردن وإقليم كوردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.

يأتي هذا في وقت أجرى فيه رئيس اقليم كوردستان قبل أيام زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.