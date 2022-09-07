كبير المستشارين العسكريين البريطانيين يؤكد على ضمان حقوق البيشمركة في المنظومة الأمنية العراقية

شفق نيوز/ أكد كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشير سامي سامبسون، يوم الأربعاء، التزام بلاده بدعم قوات البيشمركة وإقليم كوردستان، داعياً إلى ضمان حقوق البيشمركة ضمن المنظومة العسكرية العراقية.

وذكر بيان لمقر إقامة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين في أربيل، المشير سامي سامبسون، والوفد المرافق له، وأكد سامبسون التزام بلاده بالعلاقات والتحالف مع إقليم كوردستان واستمرار دعمها وتعاونها مع قوات البيشمركة.

وأثنى سامبسون على "دور بارزاني في محاولة توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة"، ومؤكدا على "ضرورة حماية حقوق إقليم كوردستان والبيشمركة في إطار منظومة الدفاع العراقية".

بدوره هنأ بارزاني الوفد بمناسبة تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة، مشيداً بدور بريطانيا في مساعدة قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وفيما يتعلق بإصلاحات وزارة البيشمركة، قال بارزاني إنه يدعم بشكل كامل إصلاحات وزارة البيشمركة، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه القوات تحت قيادة وزارة البيشمركة.