أكبر مستشفيات السليمانية تفتح ابوابها من جديد.. صور

شفق نيوز/ أعادت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، افتتاح مستشفى "الاقليم" الاهلي والتي تعد اكبر مستشفى عام بالمحافظة، وذلك بعد تجديدها بأجهزة طبية متطورة.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، على هامش افتتاح المستشفى، مع نائب مدير صحة المحافظة وعدد من المسؤولين الحكوميين، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "التعاون بين المستشفيات الحكومية والاهلية في تقديم الخدمة للمواطن من أولويات الحكومة المحلية، وخاصة نحن في ظرف خاص من تداعيات فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "توفير الاجهزة الطبية المتطورة يضعنا في صدارة الخدمات الطبية بالمنطقة لنستطيع تقديم العلاج للعائلة الكوردية".

وشدد ابو بكر، على ضرورة "فتح اقسام الوقاية التي تعتبر من اهم الاقسام التي تعني بوعي المواطن والوقاية والتوعية الصحية حتى نتجنب المرض".

من جانبه قال نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم خلال المؤتمر، إن "المهم في مجال الصحة هو التعاون بين المستشفيات الاهلية والحكومية لنستطيع معاً توفير المتطلبات والخدمات الصحية للمواطن، والوصول إلى وضع صحي افضل وعبور مرحلة الاخفاق".

وشدد سليم ضرورة أن "يكون هدف المستشفيات الاهلية دعم المواطن باسعار مناسبة، وليس مصدر تجارة على حساب المواطن"، مؤكداً أن " هي رسالة الطب هي التنافس في تقديم خدمات اكثر وعدم استغلال المواطن المريض وخاصة المصابين بمرض كورونا التي تستغلها بعض المستشفيات عند عدم توفر المستشفيات الحكومية."

وتعد مستشفى "الاقليم" أول مستشفى أهلي بالسليمانية حملت في السابق اسم "اشتي" وتأسست عام2010.