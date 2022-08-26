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أكبرالأحزاب الكوردية في تركيا ينضم إلى تحالف يساري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-26T05:52:27+0000
أكبرالأحزاب الكوردية في تركيا ينضم إلى تحالف يساري

شفق نيوز/ قالت صحيفة "زمان" التركية بأن حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي، الذي قالت إن سبعة ملايين ناخب يصوتون له، انضم إلى تحالف يساري.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة أن هذا التحالف يضم سبعة أحزاب، ويصبح بذلك "أكبر تحالف سياسي يخوض الانتخابات المقبلة، حيث سيضم التحالف أحزاب الشعوب الديمقراطي الكوردي وعمال تركيا والعمل والحرية المجتمعية والحركة العمالية وبيوت الشعب واتحاد الجمعيات الاشتراكية".

وأشير إلى أن هذه الخطوة "ذلك مع استبعاد تحالف الأحزاب الستة المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري، لحزب الشعوب الديمقراطي، بسبب الاتهامات الموجهة له من قبل الحكومة بدعم الإرهاب".

وأفيد بأن التحالف الجديد سيعقد "اجتماعا (يوم الجمعة) لوضع الشكل النهائي للتحالف على أن يتم الكشف عنه للرأي العام في سبتمبر القادم"، ومن المنتظر أن يحدد اسم التحالف الجديد في هذا الاجتماع.

كما يأتي تشكيل هذا التحالف "عقب تشكل تحالف القوى الاشتراكية الذي يعد ثالث تحالف سياسي بعد كل من تحالف الشعب المعارض وتحالف الجمهور الحاكم".

 

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