كبة حامض و برغل ورز ولحم.. الإيزيديون يحيون عيد "إيزي" بعد ثلاثة أيام صيام (صور)

شفق نيوز – دهوك

أحيا أبناء الديانة الإيزيدية في إقليم كوردستان والعراق ككل، اليوم الجمعة، عيد "الصوم إيزي" الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من الصيام الديني، حيث يكون اليوم الرابع هو يوم العيد.

وشهدت مناطق الإيزيديين أجواء احتفالية مميّزة تمثّلت بتبادل الزيارات العائلية وتقديم التهاني بين الأهل والأقارب إلى جانب تحضير وطبخ الأكلات التقليدية الخاصة بهذه المناسبة الدينية.

وقال أمير الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم أمير حازم تحسين بك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الإيزيديين في العراق والعالم يحتفلون اليوم بعيدهم الديني ونتمنى أن يكون هذا العيد مناسبة خير وسعادة للجميع وأن يعم الأمن والسلام في جميع مناطق العالم"، مشيراً إلى أن وفوداً من المسلمين والمسيحيين تزور الإيزيديين وتشاركهم التهاني بهذه المناسبة وهو ما يعكس عمق العلاقة والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع في إقليم كوردستان".

من جهته قال حسين حسو، وهو من أبناء الديانة الإيزيدية، لوكالة شفق نيوز، إن "العيد يمثل مناسبة اجتماعية مهمة حيث خرجت مع أفراد عائلتي منذ ساعات الصباح الأولى لزيارة الأهل والأقارب وتبادل التهاني"، متمنياً أن "يحمل العيد الخير والسلام لجميع الإيزيديين".

بدورها تحدّثت زهرة جاسم، وهي مواطنة إيزيدية، عن خصوصية أكلات العيد، موضحة أن "الصيام استمر ثلاثة أيام، من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس ليكون يوم الجمعة هو يوم العيد"، مؤكدة أن "العائلات الإيزيدية تبدأ الاستعداد لهذه المناسبة قبل أيام، وأكلة كبة الحامض تُعد من الأطباق الرئيسية على مائدة العيد إلى جانب البرغل والرز واللحم".

ويحل العيد في شهر كانون الأول / ديسمبر من كل عام، إذ يبدأ الصوم من شروق الشمس وحتى غروبها تعبيراً عن التقرّب إلى الله وتعزيز قيم الصبر والتسامح والتطهير الروحي لدى أبناء الديانة الإيزيدية.