سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كان يعتزم نقلها الى أربيل.. أسايش السليمانية تعتقل تاجراً بحوزته 32 كغم من المخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T14:23:28+0000
كان يعتزم نقلها الى أربيل.. أسايش السليمانية تعتقل تاجراً بحوزته 32 كغم من المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش محافظة السليمانية، اليوم الخميس، اعتقال تاجر مخدرات وضبطت بحوزته 32 كيلوغراماً من المخدرات كان يعتزم نقلها الى أربيل.

وقالت مديرية الاسايش بمحافظة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قواتها ألقت القبض على تاجر مخدرات واسمه (ح، ر، ب)، وصادرت 32 كيلوغراماً من المخدرات والكريستال كانت بحوزته، وذلك بناءً على توصية وتعليمات من رئيس جهاز أمن إقليم كوردستان وبأمر من قاضي التحقيق، على الطريق العام قرب حي تاسلوجة، في السليمانية".

وأضافت المديرية ان العملية "تمت بعد حصولها على معلومات ومراقبة عن كثب"، مبينة انه "كان يخطط لنقل المخدرات إلى أربيل".

وأبدت قوات الأسايش "اعتذارها لمواطني السليمانية بشكل عام ومواطني حي تاسلوجة بشكل خاص عن إطلاق النار الذي وقع خلال العملية".

related

السليمانية.. أكثر من 150 مريضاً بالسرطان يشكون نقصاً بالعلاج ويطلبون تدخلاً حكومياً

Date: 2021-06-06 09:15:54
السليمانية.. أكثر من 150 مريضاً بالسرطان يشكون نقصاً بالعلاج ويطلبون تدخلاً حكومياً

السليمانية تعلن جملة اجراءات للوقاية من كورونا

Date: 2020-03-13 11:09:23
السليمانية تعلن جملة اجراءات للوقاية من كورونا

معلمون وذوو طلبة مصابين بكورونا.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر

Date: 2021-10-24 10:08:06
معلمون وذوو طلبة مصابين بكورونا.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر

القبض على أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في السليمانية

Date: 2020-02-13 23:01:30
القبض على أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في السليمانية

ضبط أكثر من نصف طن "لحوم ممنوعة" في منزل بالسليمانية

Date: 2022-04-23 09:17:13
ضبط أكثر من نصف طن "لحوم ممنوعة" في منزل بالسليمانية

صور .. مع بدء العام الدراسي انطلاق تظاهرات للمعلمين بمناطق في كوردستان

Date: 2020-09-27 08:06:05
صور .. مع بدء العام الدراسي انطلاق تظاهرات للمعلمين بمناطق في كوردستان

تعليق التظاهرات الطلابية في السليمانية

Date: 2021-11-25 08:49:43
تعليق التظاهرات الطلابية في السليمانية

السليمانية تصدر تحذيراً قبل العيد: نشهد ارتفاعاً "غير مسبوق" بإصابات كورونا

Date: 2021-07-19 09:19:01
السليمانية تصدر تحذيراً قبل العيد: نشهد ارتفاعاً "غير مسبوق" بإصابات كورونا