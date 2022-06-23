كان يعتزم نقلها الى أربيل.. أسايش السليمانية تعتقل تاجراً بحوزته 32 كغم من المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش محافظة السليمانية، اليوم الخميس، اعتقال تاجر مخدرات وضبطت بحوزته 32 كيلوغراماً من المخدرات كان يعتزم نقلها الى أربيل.

وقالت مديرية الاسايش بمحافظة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قواتها ألقت القبض على تاجر مخدرات واسمه (ح، ر، ب)، وصادرت 32 كيلوغراماً من المخدرات والكريستال كانت بحوزته، وذلك بناءً على توصية وتعليمات من رئيس جهاز أمن إقليم كوردستان وبأمر من قاضي التحقيق، على الطريق العام قرب حي تاسلوجة، في السليمانية".

وأضافت المديرية ان العملية "تمت بعد حصولها على معلومات ومراقبة عن كثب"، مبينة انه "كان يخطط لنقل المخدرات إلى أربيل".

وأبدت قوات الأسايش "اعتذارها لمواطني السليمانية بشكل عام ومواطني حي تاسلوجة بشكل خاص عن إطلاق النار الذي وقع خلال العملية".