كان مسجوناً في السليمانية.. شرطة اربيل تعتقل متهماً سرق 12 سيارة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، اعتقال متهم بسرقة السيارات في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "شرطة اربيل اعتقلت متهماً بسرقة السيارات يبلغ من العمر 42 عاماً متهماً بسرقة السيارات".

وأوضح أن "المتهم كان مسجونا في السليمانية لمدة 6 سنوات عن قضايا مختلفة"، مشيراً إلى أن "المتهم اعترف بأنه سرق 12 سيارة".

ولفت المتحدث باسم شرطة اربيل، الى ان "المتهم عليه حتى الآن أكثر من 20 دعوى قانونية".