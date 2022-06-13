كانت محور مباحثات زياراته الخارجية.. مسرور بارزاني يؤكد اهتمام حكومته بتنشيط زراعة الإقليم

شفق نيوز / أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، استمرار حكومته في الاهتمام بالزراعة باعتبارها أساساً رئيسياً لإرساء بنية اقتصادية متينة، فيما أكد أن الاهتمام بالقطاع الزراعي وإيجاد أسواق للمحاصيل المحلية كان ركيزة أساسية في مباحثاته التي أجراها خلال جميع زياراته إلى الدول الأجنبية.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تفقد، اليوم الاثنين، وزارة الزراعة والموارد المائية، واستقبلته وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني، استكمالاً لزياراته إلى الوزارات والدوائر الحكومية"، مبينا أن "رئيس الحكومة أشرف على اجتماع خاص بوزارة الزراعة والموارد المائية بحضور الوزيرة ووكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين".

وأضاف البيان أن "وزيرة الزراعة والموارد المائية استعرضت تقريراً بشأن عمل الوزارة وأنشطتها ومشاريعها الوزارية وبرامجها وخططها الرامية للارتقاء بالقطاع الزراعي والموارد المائية"، موجهة "شكرها إلى رئيس الحكومة على اهتمامه المستمر لإنعاش وتطوير القطاع الزراعي والمحاصيل والمنتجات المحلية وتوفير الأمن الغذائي".

و أشار رئيس حكومة الإقليم إلى "استمرار الكابينة الوزارية التاسعة في الاهتمام بالزراعة باعتبارها أساساً رئيسياً لإرساء بنية اقتصادية متينة وتمتع إقليم كوردستان بطبيعة خلّابة وأرضاً خصبة، ولا بد من استثمارها بأفضل السبل، بما يجعلها تصب في خدمة أهالي كوردستان، إلى جانب التنمية الاقتصادية".

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على "أهمية بذل أقصى الجهود الممكنة بهدف ضمان الأمن المائي والغذائي ودعم المنتجات والمحاصيل المحلية لمزارعي كوردستان"، مشيراً إلى أن "الاهتمام بالقطاع الزراعي وإيجاد أسواق للمحاصيل المحلية، شغل ركيزة أساسية في مباحثاته التي أجراها خلال جميع زياراته إلى الدول الأجنبية ولقاءاته مع كبار مسؤولي تلك الدول".

ووفقا للبيان فقد شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على "أهمية الترشيد في المياه والحفاظ على المياه الجوفية والاهتمام بالسدود وتخزين المياه وبناء سدود جديدة، إذ يمكن استغلال السدود كمشاريع سياحية، إضافة إلى فوائدها الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "حماية الثروة المائية وعدم إهدارها، واجب رئيسي تتحمله الحكومة والمجتمع والمواطنون".

وأشار رئيس الحكومة إلى "أهمية زيادة المساحات الخضراء في المدن، مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط البيئية في إنشاء الغابات وحمايتها، وزيادة الاهتمام بالمتنزهات والحدائق لكونها أحد العوامل المهمة في مواجهة الجفاف والتغير المناخي".

وأكد البيان أن "الحضور عرضوا في ختام الاجتماع، جملة من الإرشادات والتوجيهات والمقترحات والتي تهدف لتعزيز القطاع الزراعي وحماية الموارد المائية".

وكانت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان أعلنت، اليوم الاثنين، افتتاح مديريات جديدة لوزارتها في ثلاث إدارات مستقلة بالإقليم، مؤكدة تأثيرها "الإيجابي" على القطاع الزراعي.

وتفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وزارة الزراعة والموارد المائية، وذلك استكمالاً لزياراته إلى المؤسسات الحكومية كافة، وفق بيان صدر عن اعلام حكومة الإقليم.

وأجرى مسرور بارزاني، أمس الأحد، زيارة لوزارة الإعمار والإسكان، واجتمع مع الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة، وبحث معهم جملة من الملفات، كما أجرى زيارة الى وزارتي الداخلية والبلديات، وأصدر عدة توجيهات تخص عمل الوزارتين.