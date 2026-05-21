"كاك حمه": الوطني والديمقراطي يديران الإقليم بغياب البرلمان والحكومة

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد حاجي محمود، اليوم الخميس، أن الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، يواصلان إدارة الإقليم حتى في ظل غياب البرلمان وتعطل تشكيل الحكومة.

وقال حاجي محمود، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان يُدار من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني سواء وُجد البرلمان والحكومة أم لا"، مضيفاً أن "البرلمان معطل منذ أربع سنوات، والحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، فلماذا يتم إرهاق الناس بالانتخابات؟".

وأضاف: "كنت أقول دائماً إن أي اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يعني حسم جميع القضايا بنسبة 100%، لأن الإدارة والاقتصاد والعلاقات والملف العسكري كلها بيد الحزبين".

وأشار إلى هيمنة الحزبين على المؤسسات الأمنية، قائلاً: "هل يوجد عنصر أمني واحد ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي ينتمي إلى حزب آخر؟، حتى إذا اشتبهوا بوجود عنصر أمني تابع لحزب آخر يتم اعتقاله وإيداعه السجن".